Sorti de nulle part, Au Contraire se glisse dans la longue liste des groupes de Screamo / Emo au patronyme francophone. Nous avions parlé récemment de Amitié, qui évoquait un amour pour le Old School, mais c’est cette fois du Texas que viennent les sonorités.



Projet solo de Kyle Moore, Au contraire s’égosille donc sur à peine plus de 2 minutes, offrant quelques larsens en ouverture d’une Demo qui rappellera How To Beat A Dead Horse et quelques groupes du genre. De « Lord, Beer Me Strengh » à « This Is Where I'd Put My Song Title... IF I HAD ONE! », le musicien ne prend pas autant qu’un The Ultimate Screamo Band, si l’on doit faire le comparatif, et surtout ne semble rien inscrire en mémoire.

Pas de prise aux tripes, de passages larmoyants ou de fureur cathartique. Au contraire, les deux morceaux sont très convenus et peine à dégager quelque chose, alors que les mots semblent justement être l’inverse (« I just want today to end, but I never want tomorrow to begin »).



2 titres, pas plus. Au contraire n’est pas renversant, pas captivant. Le groupe connaît son boulot, mais malheureusement, rien ne semble se détacher du reste. Pas inoubliable, cette Demo laisse plus perplexe que conquis. On attendra la prochaine sortie pour voir si l'artiste aura su corriger le tir.