Biographie One man band constitué de Heolstor (déjà présent dans Mystagos, Alverg et d'autres projets), At The Altar Of The Horned God est une entité fondée en 2019. Empruntant à différents genres autres que le Black Metal, le premier album Through Doors Of Moonlight se veut comme une célébration de la nature. Celui-ci sort chez I, Voidhanger Records l'année suivante. Chronique 14.5 / 20

0 commentaire

Through Doors Of Moonlight ( 2020 ) I, Voidhanger Records est devenu au fil des années un des cabinets de curiosité les plus courus du genre. Un laboratoire où l’on trouve expérimentations bizarroïdes (Todesstoss) et longs voyages aux confins du Metal extrême (en témoigne l’abondant split Spectral Lore/Mare Cognitum). Au cours de fouilles récentes, il semblerait que nous ayons mis la main sur une relique intéressante.



At The Altar Of The Horned God amalgame la Coldwave la plus primitive et tribale (les penchants les plus sombres de Dead Can Dance) avec un Black Metal gorgé d’encens et réservé pour des séances de magie noire. Une approche double de l’ésotérisme qui se manifeste par une alternance entre les genres plutôt que par une franche alchimie, mais force est de reconnaître que l’ensemble fonctionne bien. Le groupe évite soigneusement l’écueil du collage hasardeux et racoleur en segmentant ses morceaux, et surtout en proposant une égale maîtrise côté Coldwave et côté Black Metal.



Le cérémonial est de mise, et il faudra revêtir votre tenue d’apparat avant d’être accueilli par des percussions solennelles et une voix de stentor comme guide suprême. Celle-ci n’aura aucun mal à vous happer à l’écoute de Before The Flames Of The Undefiled Knowledge ou Perdition In The Oneness. La nuit tombée, ce sont des guitares et une batterie lointaines qui résonneront cette fois, proposant un Black Metal rappelant Urfaust ou les premiers Blut Aus Nord. Comme une opaque fumée mystique entre deux rituels au rythme martial, les voix y sont en flottement rythmiques dans des vagues de reverb tandis que s’établit un riffing répétitif et lancinant.

Plus que pour un jeu proprement inédit, c’est avant tout l’ambiance de Through Doors Of Moonlight qui captive. On se plaira à y découvrir des contours psychédéliques (Malediction) ou Indus, à s’y égarer comme dans un mauvais rêve fascinant.



Avec ce premier effort plutôt court (36 minutes), At The Altar Of The Horned God propose une première incursion convaincante dans son monde intérieur. On espère pour la suite peut-être un peu plus de liant entre les titres et une durée revue à la hausse qui permettrait de se plonger encore plus dans cette brèche de l’espace-temps ouverte avec Through Doors Of Moonlight.