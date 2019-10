Voilà un split CD qui ne donne pas dans le mielleux et doucereux! Evoluant dans un style assez proche, les deux combos délivrent un metalcore lourd et empreint de noirceur.

As I Lay Dying commence fort la première partie du Split avec "Illusion", son morceau le moins mélodique et le plus lourd. Les mosh parts, la double pédale, les gros riffs de guitare saturés et graves sont de rigueur et la brutalité est bien présente malgré une rapidité qui pourrait être bien plus excessive. Ce morceau est surement le moins intéressant des 5 présentés par As I Lay Dying car malgré son efficacité il reste commun.

N'importe qui connaissant un peu le metal extrême ou la frange "extrême" du Victory Records circa 2000 aura déjà entendu ça.

En revanche, dès la deuxième plage du disque, on découvre une facette bien plus mélodique et raffinée d'As I Lay Dying. Les cris gutturaux venus d'on ne sait où sont bien là et on reconnait encore le son lourd propre aux groupes de death metal mélodique... mais la guitare est subitement plus aigüe et moins sombre! Le tout s'en trouve moins noir.

Le niveau technique est évidemment de mise tout au long des 5 titres mais avec le dernier morceau("forever"), AILD semblent vouloir démontrer qu'en plus de celà, ils peuvent également faire preuve d'une grande finesse. Rapide, mélodique à souhait et rappellant lointainement Dark Tranquillity, il nous plonge dans un refrain où un chant clair somptueux et une grosse voix se donnent majestueusement le change; terminant ainsi cette première moitié de CD sur un ton bien plus mélancolique et triste qu'on aurait pu le penser au vu des premiers morceaux très noirs et virils!



Après une intro glauque et morbide, American Tragedy lance ses assauts à coups de gros riffs saturés. Là encore, AT débute sa partie avec son morceau le plus rentre dedans! Ca n'a plus grand chose à voir avec du hardcore: chanson étrange, destrucutrée au possible qui ne laisse pas le temps de souffler une seule seconde. Un son moins lourd qu'As I Lay Dying, une voix plus hardcore que death metal mais on retrouve quand même cette atmosphère pesante!

Cependant, tout comme pour AILD, dès le début du deuxième morceau entamé par le combo californien, American Tragedy se montre plus docile sans pour autant tomber dans la tendresse.

Versatile également: d'une seconde à l'autre on peut passer de l'agressivité metalcore à la douceur d'une somptueuse mélodie à la guitare acoustique ("Choking on a Dream").

On ne peut pas dire pour autant qu'American Tragedy se radoucisse au fur et à mesure de ses 5 titres présents sur le Split. Car même si les 5 californiens font quelques concessions de temps en temps, la majeure partie du temps ils présentent une musique technique, instable et morbide, à l'atmosphère sombre.

Ce Split CD est donc à réserver aux amateurs de metalcore (Darkest Hour, Dead To Fall, etc.) ou carrément aux fans de death mélodique (At The Gates, In Flames, Dissection etc.).

As I Lay Dying: Forever ; Reinvention - American Tragedy: Choking on a dream