Biographie Collectif londonien Post-Punk composé de Nima Teranchi, Alex Brown, Craig Doporto, Nuha Ruby Ra et Phillip Stakem, Arrows Of Love s'est vite taillé une belle réputation, collaborant avec notamment Ulrika Spacek ou Wolf Alice et tournant en compagnie de The Fall ou Mike Watt de The Stooges.



Après un premier album intitulé Everythings Fucked en 2014, le groupe revient en 2018 avec Product : Your Soundtrack To The Impending Societal Collapse, produit par Mikko Gordon et Bob Weston (Shellac). Chronique 15 / 20

Product : Your Soundtrack To The Impending Societal Collapse ( 2018 ) C’est toutes guitares en avant qu’Arrows Of Love se présente à l’heure de nous livrer son deuxième album. Avec cette bande-son revendiquée de l’état de délabrement de la société actuelle, le collectif londonien décide de se confronter à ses angoisses et à tout ce qui va de travers aujourd’hui. S’il est tentant d’imaginer le récent Brexit comme source première d’inspiration pour les formations d’Outre-Manche, Arrows Of Love semble avant tout exprimer de façon plus universelle la peur et la mélancolie, sans jamais cependant laisser place à la déprime. Réconciliant le Post-Punk avec le revival Rock du début des années 2000, le groupe fait preuve d’une énergie assez impressionnante, parfaitement captée par les producteurs de l’album, Mikko Gordon et le bassiste de Shellac Bob Weston.



Il est donc question ici de rage et de frénésie, d’une envie de vivre plus forte que n’importe quelle névrose. Product n’est pas un album « confortable » et la volonté du groupe, qui ouvre le disque sur une minute oppressante de musique de « film d’horreur japonais de série B », ne cherche à aucun moment à sa faciliter la tâche. Les morceaux sont suffisamment entrainants pour ne pas écraser l’auditeur sous le poids d’une anxiété et d’une tension qui n’en sont pas moins les fils rouges de l’album. Plus qu’une bande originale de notre époque, Product s’avère être davantage un guide de survie, à prendre à deux mains et à utiliser le plus souvent possible. Signal, Predictable ou Beast sont de parfaits exemples de titres accrocheurs et exigeants, qui vous attrapent pour ne plus vous lâcher. Dans cette ambiance qui touche parfois à la schizophrénie, les guitares se taillent la part du lion. Acérées, écrasantes (l’imposant final Restless Feeling), pleines de vie… Elles soufflent le chaud et le froid, sans jamais sonner de façon stéréotypée ou paresseuse.



Quand Arrows of Love se décide à ralentir le tempo, c’est pour mieux nous faire goûter au désespoir d’une relation que l’on pense vouée à l’échec (Desire) ou simplement pour nous pousser à l’abandon et au plaisir coupable (le très moite Come With Me). Sans trop se prendre au sérieux (Toad), le groupe donne pourtant l’impression de marcher sur un fil et de risquer à tout moment de perdre l’équilibre, prêt à accepter les conséquences de sa chute. Cette mise en danger est ce qui permet à Product de nous garder sous tension d’un bout à l’autre, au coeur de cette musique mutante qui n’a ni honte de ses influences, ni peur de les triturer et de les remodeler à sa guise. Le tout avec un souci des ambiances qui aboutit à un clin d’oeil (volontaire ?) au mythique Director’s Cut de Fantômas, dont We Are Machine semble tout droit sorti. Arrows Of Love ne s’est certainement jamais demandé, contrairement à la plupart des gens, si le Rock était toujours vivant. Les Londoniens sont bien trop occupés à en faire leur raison de résister.