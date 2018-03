Biographie Argue est un groupe de Metalcore originaire de Lorient et fondé en 2011 par Guillaume Q, Florent T, Vincent D, Ryan B, et Julien LT. Un premier album, Perspective, voit le jour fin 2017. Argue fait également quelques concerts en 2018 avec Karma Zero et Gravity. Chronique 15 / 20

0 commentaire

Perspective ( 2017 ) Argue, combo de Metalcore / Deathcore originaire de Lorient, a mis quelques années depuis sa formation pour aboutir à son premier effort : Persistence. Tant mieux finalement puisque le résultat est à clairement la hauteur.



Il est toujours appréciable d'avoir affaire à une formation à la frontière entre les deux genres qui ne tombe pas dans le Deathcore Beatdown pataud chiant à la longue, type Suffokate, ou hyper frontal genre Molotov Solution (même si toujours super efficace sur quelques titres). A l'inverse Argue ne tombe pas non plus dans le Metalcore mielleux façon We Came As Romans. Car Perspective est un entre deux qui fait plaisir, à la fois guidé par des riffs qui bastonnent, toujours une ligne mélodique à l'horizon, une section rythmique double couche de blindage et un chant hargneux qui fait largement le boulot et surtout garanti sans chant clair merdique, sans synthé Electro pourri, sans moshpart gogolisante, bref du pur Metalcore 100% élevé en plein air, nourri au grain et labellisé AOC.



Perspective s'enfile sans rechigner. Sept titres qui passent comme une lettre à la poste tant l'ensemble est homogène et porté par de très bons moments comme par exemple les mélodies de Premonitory Dreams ou les riffs et refrains de Rage To Overcome facilement mémorisables. Côté technique les deux guitares mènent la danse et n'ont rien à envier par certains aspects à August Burns Red. Mais c'est sans doute Ite Missa Est, ce groupe français des années 2010 qu'Argue me rappelle le plus (tout particulièrement sur l'instrumental Entwined Naysayers) pour son côté ultra efficace, technique, noyé dans des ambiances très menaçantes. Cult Of Melancholia et Several Absolute Truth sont justement les deux morceaux les plus sombres du disque, surtout que ce dernier est intéressant dans son développement étiré et son riffing presque Black Metal. Et puis il y a Deleted Hope, le deuxième titre qui est un peu le tube de l'album, mais ça ne sert à rien de tous les citer car chacun sont des ogives qui font mal par où elles passent.



Au final, il n'y a pas grand chose à redire sur ce Perspective, car même côté production c'est hyper solide. Solide à tous les niveaux, oui. Argue rejoint donc les bons combos de Metalcore français à suivre de près comme Karma Zero et Gravity, c'est tout. Maintenant tu vas écouter.