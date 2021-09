Antichrist Magazine TV

Biographie Antichrist Magazine est une chaine Youtube dédiée à la musique extreme (Black, Death, ...) qui annonce en 2021 une compilation Eurodance - The Metal Way, basée sur des reprises de Ace Of Base, Scooter, Eiffel 65, ... Chronique 8 / 20

Eurodance - The Metal Way ( 2021 ) Quand on me vend un disque de reprises version Metal de titres Eurodance, autant dire que l’on me met l’eau à la bouche. On pense à du Eiffel 65, Vengaboys ou encore Corona, des clips épileptiques et plein de boom boom dans les oreilles. Puis bon, en version Metal, autant dire que l’on peut avoir un ensemble hyper dansant, prêt pour enflammer les trentenaires jusqu’au bout de la nuit.



Un petit mot sur la liste des groupes présents : Peu d’artistes connus (est-ce un mal ?), mais entre SFS-666, Ironthorn ou Vadge Fang, aucun nom ne semble venir à première vue titiller l’esprit si ce n’est la curiosité (ou alors une connaissance sans doute approfondie du genre initial). Et puis quand on creuse un peu (et que l’on écoute le disque), on se rend compte qu’outre une production parfois très brouillon (celle de Nidhoeggr sur « Boom, Boom, Boom ») et des reprises pataudes (A Second Of Silence sur « Cotton Eye Joe »), qui peinent à capter le côté dansant initial, The Metal Way semble rapidement faire du sur-place.

Si l’on prend par exemple le dernier single de Eskimo Callboy, on se retrouve face à un groupe qui peut pousser la logique Eurodance à fond, là ou Heat Or Kill et « Baby Baby » ressemble plus à un titre on ne peut plus classique de Heavy Metal. Heureusement, tout ce disque ne se noie pas dans de fades reprises, comme l’agréable « Deeper Underground » de Jamiroquai, repris par Aeons.



Les mauvaises langues diront que, de toute façon, voir un groupe reprendre de l’Eurodance s’avère assez casse-gueule vue la qualité musicale du matériel de base. Certes, mais quelques uns y arrivent facilement, comme les Skameleon et leur sublime reprise de « What Is Love ». Parce qu’au delà des côtés kitchouilles de l’Eurodance, on peut en tirer de très bons titres / reprises, loin de celle de « Blue (Da Ba Dee) » des italiens d’Ironthorn (dont le côté instrumental casse toute l’idée hypnotique du titre). Même lorsque l’approche pourrait renverser l’ensemble - Comme Scuriu et « The Rhythm ov the Night », l’idée n’est pas poussée jusqu’au bout. Quitte à en fait un titre angoissant, funeste, autant ajouter les voix ou alourdir encore la prod, qui ici semble totalement désuète. On pourra également se poser la question de l’ajout de Jamiroquai et Depeche Mode, là ou il manque Masterboy ou Haddaway.



Légère douche froide que The Metal Way. Il manque un truc pour passer d’un disque fade à de vraies reprises cools du genre. De la présence de Depeche Mode / Jamiroquai sur la compilation à des reprises totalement claquées au sol (Celle de Scuriu sur « The Rhythm ov the Night »), autant dire que ce disque va finir par prendre la poussière. L'album s'écoute par ici.