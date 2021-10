Anna Karina semble être sujet de fascination dans le mouvement Screamo. D’une part via The Death of Anna Karina mais cette fois via le sobre Annakarina. 2 titres suffiront à amorcer ce retour, et pour le coup le combo s’est enrichi de musiciens de la mouvance actuelle (Shin Guard et Coma Regalia en tête de liste).

D’entrée de jeu, sur « We Are Passing », on trouve l’ensemble d’arpèges et de sonorités plus proche de l’émotion que de la fougue du genre. Des montées en puissance parfois hypnotiques, lorgnant vers le Post-whatever avant de repartir sur du Suis La Lune : des notes haut perchées, un chant alternant entre voix posée et hurlements, la même capacité à fédérer sur les boucles de mots (ce « I Feel Rested » en fil conducteur).



A partir de « You Weren’t Ready », on part plus sur des sonorités plus proches de la vague US, notamment via le chant posé, ajoutant des cuivres (qui me font directement penser au culte « Rory » de Foxing). Cette sensation est de courte durée, repartant sur des aspects aussi fragiles que la ligne de cordes des premiers Suis La Lune, et finalement assez loin de Coma Regalia et Shin Guard, plus bruts.



Dans son ensemble, Annakarina offre une vraie évolution face à Unceremony, qui lui reste plus classique. Si l’orientation post-2020 des Américain.e.s continue en ce sens, j’y vois plus d’intérêt que sur les sorties précédentes. Always Moving Forward semble moins classique, peut être grâce à l’évolution du line-up également.

2 titres qui signent le retour d’Annakarina. Là ou l’intensité du Screamo impose parfois des titres courts, le combo s’oriente sur le double ou le triple de l’usuel. Si mon coeur balance pour « You Weren’t Ready », « We Are Passing » n’est pas en reste et confirme qu’Annakarina n’est pas que The Death of.