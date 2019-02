Au printemps 2013 Anna Calvi faisait son retour avec One Breath, son deuxième album. Si son premier opus avait été un succès critique, que pouvait-on attendre de ce nouvel essai?



L'entame nous plonge en terrain familier avec Suddenly et Eliza, deux morceaux où l'interprétation de Anna Calvi fait merveille, rappelant une fois encore le regretté Jeff Buckley. Les textes sont intimes, le jeu de guitare toujours aussi précis, le chant aussi délicat qu'emphatique quand il le faut, en somme tout ce qu'on aime est bien présent. Mais la Calvi surprend aussi avec l'entêtante Piece by Piece, jolie ritournelle oscillant entre minimalisme pop, arrangements classiques et éraflures rock. Un tube en puissance. La palette musicale d'Anna Calvi est plus large sur ce disque, c'est une certitude et ce n'est pas Cry qui contredira ce fait. Là encore la chanteuse nous embarque avec lyrisme sur une trame abrasive. Sing To Me renchérit avec notamment une merveilleuse mélodie proche des travaux de Ennio Morricone qui donne du souffle à ce morceau.



La puissance du classique apparaît alors comme un ressort récurrent sur ce nouvel opus. Le morceau One Breath débute ainsi tout en douceur avant de se voir compléter dans son dernier tiers d'arrangements classiques particulièrement majestueux. Joli, mais à la limlite du collage. Ailleurs, Anna Calvi se fait plus rock, avec le vigoureux Tristan et surtout le jeu de guitare saturée de Love of My Life. Un morceau presque incongru proche d'une des idoles de la demoiselle, Jimi Hendrix, et qui montre une nouvelle facette de la chanteuse.



On retrouve ailleurs une forme plus riche avec Carry Me Over, une composition où les guitares dessinent des motifs musicaux surlignés par des percussions légères et enveloppés par des violons vindicatifs. En résumé une longue tirade franchement réussie constituant un des sommets du disque. Le final demeure lui aussi de qualité avec Bleed Into Me et sa forme habitée de guitares spectrales et de chœurs puissants, la Calvi nous achevant avec The Bridge, sorte de mélopée hantée un peu trop courte.



D'une manière générale, on constate que One Breath prend le contre-pied du premier album d'Anna Calvi avec des choix stylistiques assez radicaux. Il semble à l'évidence que l'artiste a voulu jouer des contrastes entre envolées classiques et élans rock. Le disque est donc intéressant et assez emballant dans l'ensemble, mais perd un peu de la désarmante simplicité du premier opus.



Suddenly, Piece by Piece, Carry Me Over