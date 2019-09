Biographie Né en Islande en 2011, Andavald est un groupe qui finalise son line-up en 2016 avec des membres de formations Black Metal locales (on y retrouve des musiciens de Mannveira, Naught, Draugsól).

Accouchant directement d'un album, Undir Skyggðarhaldi, Andavald voit sa première progéniture paraître chez Mystískaos. Chronique 15 / 20

Undir Skyggðarhaldi ( 2019 ) Alors que leurs petits copains écrivent actuellement le roman Black Metal national à coups d’albums grandiloquents et de plus en plus élaborés, les Islandais d’Andavald émergent à leur tour des grottes de la Terre de glace. Mais en claudiquant, abrutis par un poison paralysant et impitoyable.



Car Andavald est un groupe malade, contaminé par une énergie Xasthurienne et mû par un tempo lent. Le sourire ne leur va pas au teint ; le vôtre s’effacera bien vite également quand Afvegaleiðsla fera retentir ses premières lancinances. Non pas que le groupe cherche absolument à vous tirer les larmes, mais ce sens de la mélodie morne et ce son granuleux font peser un spleen (si ce n’est une bonne chape de plomb) sur qui leur prête une oreille. Et pour ne pas aider à remonter la pente, les guitares hypnotiques parachèvent le travail, d’une bien curieuse manière.



Parce qu’elles ne sont pas là pour déballer du riff mais de l’ambiance. Bien malin qui arrivera à siffloter un air de Undir Skyggðarhaldi même après des écoutes répétées. Et pourtant on y revient, car le disque procure une transe noire et mélancolique pour peu que l’on veuille bien s’y lover. Entrecoupées d’arpèges rappelant le sus-cité tout-seul groupe de Scott Conner (impossible de passer à côté sur l’intro de Hugklofnun), les notes informes anémient autant qu’elles tourmentent, tandis que le crieur du groupe interprète tragiquement des textes que l’on imagine funestes.



Auteur d’un album dans lequel il fait bon se perdre, Andavald nous fait entrevoir un ciel si bas qu’on pourrait y suspendre une corde. Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous a pas prévenus.

A écouter : Afvegaleiðsla Afvegaleiðsla