On n'arrête plus And So I Watch You from Afar. A peine les laissait on après un s/t furax, les voilà repartis entre la route et le studio, toujours la banane aux lèvres. Un split avec les très recommandables Talons plus tard, voilà que quatre nouveaux titres viennent à leur tour secouer des nuques à peine remises de la précédente livraison. Nouvelle confirmation?

Evidemment. C'est même à se demander pourquoi on se pose la question.

The Letters EP est ouvertement là pour en rajouter un couche, annonçant une nouvelle fois la couleur dès l'ouverture (S is for salamander). Un titre dynamique, très stop & go, mené de main de maitre par un Chris encore une fois en grande forme, agrémenté de ce qu'il faut de guitares mathy, d'accalmies Post occupées par une basse qui dispute les premiers rôles aux autres instruments et de murs sonores abrasifs. Grosse débauche d'énergie et de folie positive dans la droite lignée de l'éponyme. D is for Django the bastard le bien nommé prend la suite amenant son lot de breaks impressionnants et de changements rythmico-stylistiques enchainés à une allure folle: 2'31 entre Math Rock jazzy, accès de furie punkisante, vrombissements et percussion(s) et l'affaire est pliée. Plus ça va et plus ça ramone chez les Irlandais.

Même quand B is for B-side vient remettre un peu de légèreté après un démarrage de feu, c'est sans oublier de mettre à l'épreuve les pédales d'effets, faisant remonter à la surface un Post Rock noisy du siècle dernier. Puis enfin K is for killing-spree (an ode to) clot le bal. Retour au format long: chacun peut y aller de son petit plaisir sans avoir à se préocuper d'une structure pesante. ASIWYFA a réglé ce problème il ya longtemps maintenant. Un plan en entrainant un autre, And So I Watch You From Afar fuse comme toujours, souffle, retient sa respiration, feinte, repart, maintient en haleine. Plus de six minutes de Rock instrumental cathartique ultra expressif distribuant rires et larmes, dégringolades, envolées, soli, superpositions de mélodies et clins d'oeils amusés plus tard... il ne reste qu'à relancer les quatre titres.

Plus rageur, plus métallique, plus technique, The Letters EP continue de tracer la voie d' And So I Watch You from Afar , (ré)inventeur d'un style entre Post-électrique et du Math-sourrire. La mutinerie se poursuit en Irlande. Trois ans que ça dure et toujours rien ni personne pour les arrêter. A croire que tout le monde n'attendait que ça.

S, D, B & K