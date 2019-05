Biographie Originaire de Providence (USA), Amitié est un groupe de Screamo qui sort un split et une Demo en avril 2019. Chronique 3.5 / 5

demo ( 2019 ) Malgré son existence très courte, amitié est déjà plus que productif : en quelques mois se succedent un premier titre, une split avec Chivala, Lytic et Piqué, ainsi qu’une première Demo. C’est sur cette dernière que nous choisirons de poser nos mots : quatre titres regroupés sous le nom Euro Tour 2019.



Sortie peu de temps après la Demo de Shalashaska, elle s’en rapproche pourtant sur cette simplicité de la musique : pas ou peu d’apparats qui couvrent une musique avec une production très légère, des cris étouffés (« II ») et quelques envolées rappelant fortement les premières productions du genre (« IV ») comme Closure. Sans s’efforcer à se vouloir original, amitié offre des morceaux saisissants (le fascinant « III »), dont on ne saurait se lasser. Seul regret : la prod, assumée et voulue, donne à mon sens un peu trop d’attention aux cymbales.



amitié livre ainsi une Demo aussi radieuse que fragile. Les quatre titres sont d’une très bonne qualité, et surtout touchent droit au coeur, sans que l’on s’en rende finalement compte au début. Un premier LP est annoncé, et on l’espère d’aussi bonne qualité.