Biographie soon Chronique 17 / 20

0 commentaire

Body Music ( 2013 ) Faire changer d'avis les gens sur le R'n'B ? C’est peut-être possible à condition de s'adresser à des personnes un minimum curieuses et / ou douées d'une certaine ouverture d'esprit. Oublions bien sûr tout ce qui est outrageusement médiatisé et intéressons-nous plutôt aux choses à part, puisque c’est souvent selon dont on traite dans nos colonnes et aussi parce que c'est souvent là que l'on découvre des pépites insoupçonnées. Et en l'occurrence on va parler du premier album d'Alunageorge car c’est un petit bijou.



Deux éléments principaux font de ce disque une pastille sucrée que l'on aime régulièrement goûter. La voix d'Aluna tout d'abord : chaleureuse, sensuelle, presque enfantine sur certains couplets (We Are Choosen). La chanteuse impressionne plus dans sa justesse des tons, dans une variété d'émotions, que dans des déclamations prétentieuses. Il ne suffit que de quelques mots pour nous faire fondre comme sur Outlines avec son "It's like a deja vu". Quelques secondes pour nous mettre sous sa coupe. Ce qui semble être à la limite de la niaiserie parfois, rend finalement les morceaux tout à fait juste, simples et sans artifices et effets grandiloquents. En témoigne par exemple les titres comme Attracting Flies, complétement imparable ou Body Music avec ses glitch sombres insoupçonnés à la Baths. C’est là que qu’Alunageorge dévoile l’étendue de ses talents : créer une atmosphère, sombre et bizarre et malgré tout dansante et accrocheuse à la manière d’une islandaise connue sous le nom de Björk.



Le second point important est bien entendu la musique et c'est là qu'il faut tirer notre chapeau à George prenant le contrepied des canons du genre. Loin d'un soupe sans saveur remplie à ras bord de beats tapageurs et d'effets électroniques laxatifs, le musicien y préfère les ambiances froides pas si éloignées de sonorités Trip-Hop. Certaines pistes sont plus feutrées comme Yours Drums, Your Love (avec son refrain céleste à mourir) ou d'autres plus dansantes telles que Bad Idea ou Best Be Believing (avec ses na-na-na entêtants). Mais le talent du DJ fait mouche à chaque fois et surtout chaque morceau garde une finesse et une saveur qui en fait de petites perles chacune avec leur personnalité et leur ambiance. Le truc avec Alunageorge c’est que chaque titre, chaque morceaux sont des petits tubes puissance comme Just A Touch bizarroïde, et complètement addictif. La rencontre entre les deux artiste est alchimique, ça se sent sur chaque compositions que la voix suave et aigue d’Aluna s’allie aux beats Uk Garage / Uk Bass, parfois proche du Dubstep de George dont on pourra faire un parallèle avec Burial.



Le monde du R’n’B avait bien besoin de ce duo, capable d’allier lignes chantantes, sexy et beats plus froids qui dégagen, en fin de compte, une sensibilité et une délicatesse jamais vue dans le genre. Leur musique est voluptueuse, érotique mais sensuelle et surtout terriblement additive ce qui fait qu’on a inévitablement envie de se plonger dans ce Body Music. Merci Alunageorge d’avoir sorti ce disque complètement à part et d’avoir ouvert la voie à des artistes telles que Fka Twigs ou plus récemment Sevdaliza.