Biographie Alkaloid est un groupe allemand de Death Metal Progressif fondé en 2014 et composé du chanteur / guitariste Morean (Dark Fortress, Noneuclid), des guitaristes Christian Muenzner (Spawn of Possession, ex-Obscura, ex-Necrophagist) et Danny Tunker (Aborted, ex-God Dethroned), du bassiste Linus Klausenitzer (Obscura, Noneuclid) et du batteur Hannes Grossmann (Blotted Science, ex-Obscura, ex-Necrophagist). Le premier album, The Malkuth Grimoire, voit le jour en 2015 grâce à une campagne de financement participatif couronnée de succès. La formation signe ensuite sur le label Season Of Mist pour la sortie de Liquid Anatomy en mai 2018. Chronique 17 / 20

Liquid Anatomy ( 2018 ) Liquid Anatomy est de ces disques qui peuvent faire doucement sourire au premier contact, tant leur approche stylistique semble incongrue à l'oreille non avertie. Imaginez, au sein même du premier titre, on passe d'accords sautillants à du bon gros Death Metal qui tache, du bien gras avec supplément blast-beats... On a beau être habitué aux variations Prog, ça a tendance à surprendre, voire déconcerter si l'on se réfère au pedigree des musiciens (Obscura en tête de liste). Et puis mine de rien, on se laisse embarquer, on y détecte ce petit quelque chose qui nous fait y revenir, et bientôt on se laisse subjuguer par cet album qu'on n'attendait pas (partant bien évidemment du principe qu'on ne connaissait pas The Malkuth Grimoire au préalable).



Après une paire d'écoutes, on commence à réaliser que ce mélange improbable n'a rien de hasardeux ; au contraire, on apprend à distinguer la logique qui le sous-tend pour mieux en apprécier les subtilités. Car la grande force d'Alkaloid, c'est justement de mélanger des éléments disparates en un tout solide et cohérent, une sorte de miracle alchimique, là où des mains moins habiles n'auraient proposé qu'un assemblage hétéroclite discordant.

Au fond, Liquid Anatomy est un peu construit à la manière d'une histoire. Dans Kernel Panic, titre d'ouverture, les accords sautillants susmentionnés font office de situation initiale, un état d'insouciance primitif où s'immisce peu à peu une sourde inquiétude, jusqu'à ce que débarque le véritable élément perturbateur, ce growl qui s'invite en plein milieu d'une phrase pour ensuite rapidement enchaîner sur un passage aussi furieux que véloce. Quand l'état initial plus joyeux tente de reprendre le dessus, c'est trop tard, il est déjà altéré, entaché, et il faut finalement se résoudre à le laisser s'évanouir.

Les titres suivants s'imposent dès lors comme les multiples péripéties d'une plongée dans les ténèbres, vertigineuse, qui nous emmène tant vers le cœur de l'atome que vers les immensités cosmiques, avec une certaine propension aux terreurs lovecraftiennes et autres mutations anatomiques. La progression s'avère mouvementée, entre un As Decreed By Laws Unwritten aux sonorités Death Old School bien ancrées et un Interstellar Boredom très froid, teinté d'Indus, en passant par un Liquid Anatomy globalement plus calme mais tout aussi sombre ou un In Turmoil's Swirling Reaches et sa basse groovy, limite funky par instants. La conclusion en forme d'apothéose arrive dans le gargantuesque Rise Of The Cephalopods, morceau de près de vingt minutes sans une seconde de perdue ; au contraire même, si l'on veut vraiment chipoter, la dernière partie aurait peut-être gagné à durer un poil plus longtemps.



Liquid Anatomy, c'est la belle surprise, la découverte dont on n'attendait pas forcément grand-chose et qui finit par remporter une adhésion totale, tant du fait de sa maîtrise que de son originalité, sachant prendre son temps sans jamais traîner en longueur, osant les mélanges sans rien laisser au hasard. À mettre entre les mains de tout amateur de Death Prog aventureux. L'album est en écoute sur Bandcamp et sur la chaîne Youtube de Season Of Mist.