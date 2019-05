Aleska – nom en hommage à un titre de June Paik – a pris le temps de fixer son propos, de maturer ses envies et de donner corps à sa verve. Ce temps fut le maître d’œuvre. Le chemin, ample.



Il ne faudra donc pas s’étonner de retrouver sur ce 3 titres, une pléiade de genres et d’influences, car c’est ainsi qu’Aleska a conçu ce The Waiting ; au gré d’une avancée contemplative dans les méandres du hardcore au sens le plus large. Toutes ses facettes se bousculent et chahutent ainsi dans ces quelques minutes denses et de qualité. Le screamo vénéneux y fait la rencontre l’arpège emo doucereux, le rockin’ screamo postillonne sur l’emo mathy/sunny etc. C’est qu’Aleska connaît sur le bout des ongles ses classiques et prend ainsi la roue de I Create, Age Sixteen, Comadre, La Quiete pour sillonner un emo-hardcore affranchi des dogmes. Sans se donner l’air d’y toucher, The waiting mêle et entremêle de facto les filandres musculeux de Capsule (The wait) avec les notes bondissantes de Grown Ups ou d’Algernon Cadwallader ("Turtle Race"). Le tout avec des houles sonores à la Black Heart Rebellion (Finish de "Growning elitism"). Audacieux et ambitieux.



Penser un édifice qui unisse tant de pierres hétérogènes était loin d’être évident. Et pourtant Aleska propose bel et bien une bâtisse de cet acabit, mais qui ne fait ni patchwork ni puzzle désordonné. Probablement parce que le combo a bien digéré ses influences. Parce qu'il a "laissé le temps au temps". Le jeune groupe n’évite pas certaines scories et trois titres sont insuffisants pour porter un jugement parfaitement fondé, mais d’ors et déjà, on peut dire que The Waiting… donne envie d’entendre la suite.

En écoute sur le bandcamp du groupe.

