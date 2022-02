Biographie Quintette formé à New-York en 2020 Age of Apocalypse exécute une sorte de Crossover Hardcore / Metal ayant la particularité d'user d'un chant clair, à la manière de Life Of Agony ou Only Living Witness, deux groupes ayant officié au début des années 90. En effet AOA remet au goût du jour certaines audaces artistiques de cette riche période, et sort The Way, disque court, via le label Fuzz Records. Les New-yorkais enchaînent sur un split avec les voisins de palier de Pain of Truth en 2021, puis avec le premier album Grim Wisdom distribué début 2022 par Closed Casket Activities. Chronique 16 / 20

Grim Wisdom ( 2022 ) Sommes-nous d’ors et déjà entré.e.s dans l’ère de l’apocalypse ? C’est la question qu’on peut se poser à travers le prisme du merdier actuel en Ukraine, venant s’ajouter à d’autres guerres ou conflits plus ou moins enracinés dans le monde, au changement climatique en cours, à la montée globale du néofascisme ou à la pandémie qui nous occupe depuis plus de deux ans. C’est dans cette thématique chargée de souffre que s’inscrit Age of Apocalypse, quintette de Hardcore / Metal en provenance de New-York (forcément), actif depuis 2020 seulement et qui se démarque par l’usage d’un chant clair surprenant mais pas tout à fait inédit.



Le EP The Way pondu il y a deux ans tapait déjà dur dans le Hardcore Metal typé 90’s (voire à cheval avec la fin des 80’s), négociant diplomatiquement la rencontre entre Cro-Mags, Life Of Agony, Twitching Tongues et Only Living Witness. Et ce qui impressionne d’autant plus avec le premier album qu’est Grim Wisdom c’est cette capacité à manier un contraste incandescent opposant la voix clarifiée (aux accents Heavy Metal) et une matière instrumentale lourde, pétée de groove. Grim Wisdom est sans doute le titre qui illustre le mieux cette dichotomie créatrice, où mosh-parts dantesques s’associent aux vocalises lumineuses d’un chanteur qui sait néanmoins aussi beugler en chœur avec ses camarades de tranchée. Profitons-en pour évoquer une production excellente (par le fameux Taylor Young, Nails, Judiciary, tout ça), pleine de souffle, bien que toutes les parties n’ont pas été mise en boite au même endroit.



Ghost (Hart Island) nous emmène un peu au-delà des frontières, taquinant de la double pédale pour avancer plus vite en territoire Thrash, solos non-alignés à l’appui. Memento permet une prise de recul en acoustique électronisée avant de sombrer à nouveau dans le Crossover épique avec Pain Of Creation, magnifié par des guitares tranchantes et une section rythmique souple mais qui assume sa part de conflictualité. Casualty Of Time finit par trouver une résolution entre les belligérants, soit le point d’équilibre (musical) entre chaos et raison, entre guerre et paix.



Age of Apocalypse est de cette désormais relativement récente vague Hardcore qui fait du neuf avec du « vieux », et l’effectue de manière absolument pertinente, originale, portant idéalement son étendard sage et sinistre à la fois. Là où le court The Way nous mettait une bonne claque dans la gueule, Grim Wisdom aligne les ogives douces-amères sur la durée (en dessous des 30 minutes faut pas déconner), sans faiblir, sans concession, mais en travaillant des ambiances qui permettent aussi de respirer entre deux batailles. Bandcamp Wisdom. A écouter : sagement mais salement. sagement mais salement.