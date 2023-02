Biographie En 2021, Jani Loikkanen (Guitare) et Kalle Raatikainen (Basse), deux amis d'enfance, ont pour projet de monter un groupe. Ils demandent alors à leurs amis respectifs de rejoindre ce projet qui est donc complété par Sirja Ojaniemi (Guitare), Tommi Vante (Batterie) et Katri Snellman (Chant). Ainsi qu'Admire The Grim voit le jour. Puisant dans de solides influences Death Metal Mélodique des années 90-2000 ainsi que personnelles, le groupe travaille petit à petit sur leur rendu sonore et en 2022, Admire The Grim commence à sortir quelques singles, accompagnés de clips. En janvier 2023, ils sortent leur premier ep, Rogue Five, regroupant ces différents singles ainsi que de nouveaux via Inverse Records. Chronique 15 / 20

0 commentaire

Rogue Five ( 2023 ) Premier EP pour Admire The Grim, groupe de Death Metal Mélodique originaire de Finlande et ce qu’on peut d’ores et déjà dire dès l’écoute du premier morceau, c’est qu’ils en imposent. En seulement quelque seize minutes, la formation nous propose un style carré, pro, avec une production très propre. Le premier titre, The Flood, promet déjà une super découverte : de très bons riffs accrocheurs, une basse qui ressort bien du lot et un chant saturé très bien travaillé. Tout de même, concernant le chant, petit bémol sur la voix claire qui vient un peu casser l’écoute sur cette piste. Cependant, dans le morceau Admire The Grim, ce même chant prend bien plus de place mais colle bien plus au style du titre.



En effet, elle est quelque peu différente des autres : on peut ressentir comme une certaine légèreté, un son moins lourd que le reste. On perçoit un éventail bien plus large que du "simple" Death Metal Mélodique, limite une vibe bien plus old school. Le refrain est ultra catchy et donne clairement envie d’être entendu en live. En ce qui concerne les deux autres morceaux, Mad Queen of the Second Sun et Rogue Five, rien à redire. Du Death Metal qui marche à la perfection. Un premier disque, donc, qui coche beaucoup de cases. La suite promet d’être très intéressante. Rogue Five, sorti le 13 janvier dernier saura, je l’espère, porter chance à Admire The Grim dans leur carrière musicale. A écouter : Clairement ! Clairement !