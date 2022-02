Biographie Monté en 2020 par des membres de Untitled With Drums notamment, Aalborg s'éloigne un peu de la lourdeur pour nous immerger dans un Post-Rock / Slowcore personnalisé et pas mal influencé par les 90's. Aussi proche de L'Effondras, que de Fugazi ou We Only Said, la musique des Clermontois sera directement gravée sur un premier disque en long format, And This Is How..., sorti conjointement par Atypeek Music, Araki Records et Juggernoise Records en 2021. Chronique 16 / 20

And This Is How... ( 2021 ) Aalborg, cette fameuse commune danoise du Jutland du Nord, quatrième bled le plus peuplé du pays des sirènes... mais hors de toute considération géographique glanée sur Wikipédia c’est aussi le patronyme d’une formation clermontoise ajustant un Post-Rock / Slowcore multi-influencé depuis deux ans à peine, couché sur un premier album sans préavis distribué l’an dernier par les très recommandables labels Atypeek Music, Araki et Juggernoise la boite maison des gaziers. L’occasion de constater que la scène Post-truc françoise se porte bien, voyant l’émergence d’un paquet de groupes brillants ces dernières années (L’Effondras, Goodbye Meteor, Lysistrata et j’en passe), et le quatuor ici présent ajoute une pierre idéalement taillée à cet édifice. Ceci dit ses membres, issus de Untitled With Drums, Niandra Lades et Birmingham, ont tout de même un minimum de bouteille.



Comme les groupes pré-cités Aalborg ne se contente pas non plus de répéter ses gammes et nous épate même par la qualité d’enregistrement (en prise directe à priori) comme d’écriture. And This Is How… est profondément habité, sa sève mélodique s’injecte dans nos veines et sa structure légèrement brinquebalante, décharnée, rappelle autant Fugazi que L’Effondras ou June of 44, dans un cadre Slowcore assez confortable, qui laisse suffisamment d’espace pour accentuer les émotions, à travers l’évocation des éléments, faisant nécessairement partie intégrante de nos fragiles métabolismes.



Les hostilités pas si hostiles commencent sombrement et sobrement avec A Ghost Made Of Ashes, qui nous installe dans le velours d’une basse enveloppante et de notes désemparées mais jamais abattues. Plus loin Grace nous embarque dans une valse d'ectoplasmes, impulsée par une basse décidément centrale, accompagnée d’une batterie délicate, ample et d’une justesse absolue, tandis que The Body Became The Messenger laisse planer l'ombre de David Bowie quelque part au-dessus de nos têtes. Les guitares s’épaississent au fur et à mesure, s’élèvent dans le ciel tout en gardant les orteils enfoncés dans le sable fin, connectées à la terre, à ses éléments, ses organismes, la chair de nos consciences.



Quant au chant il pourrait à beaucoup d’endroits être assuré par Ian MacKaye (Fugazi donc) selon des oreilles non averties, tellement le timbre est similaire, l’accent céfran inexistant. Cette voix désenchantée, sur un fil au bord du gouffre, qui joue superbement son rôle de vecteur émotionnel, sans jamais trop en faire, d’une frappante et constante sincérité. Il sera en outre difficile de mettre un titre particulier en avant, tant l’objet s’aborde de manière pleine et entière, sans coupure. Il pourrait même n’être constitué que d’un seul morceau de 38 minutes que ça ne serait pas déconnant. Et And This Is How… termine son voyage éponyme en semi acoustique, blotti dans la chaleur crue d’une évidence mélodique éclatante.



Mine de rien Aalborg frappe un grand coup avec ce tout premier disque, se mettant instantanément au niveau de ses pairs, dans un registre déjà très personnel, riche en images (en 1er lieu ce magnifique artwork de Martin Le Borgne) et en sensations renouvelées, pour une scène qui revit ces derniers temps dans nos paysages plus ou moins volcaniques. Et c'est ainsi... que Bandcamp est ton ami. A écouter : en se laissant porter par les fluides de son corps.