Biographie Basé à Londres et Paris A VOID est un trio de type Grunge / Punk / Metal garagiste composé de deux Françaises (Camille à la guitare, au chant et à la compo + Marie à la batterie et aux chœurs) et d'un Anglais (Aaron à la basse). En activité depuis environ 2015 le groupe sillonne les bas-fonds londoniens, sort un EP (Roses As Insides) en 2016 puis un premier album (Awkward And Devastated) en 2018. Marqué par une certaine pandémie le trio DIY prépare en 2022 la sortie de son deuxième long format Dissociation, qui aura le plaisir d'être distribué en vinyle par Rough Trade, en plus d'être produit par Jason Wilson (Senser, Dinosaur Pile-Up, etc) et dont l'artwork sera réalisé par le photographe Dave Shrimpton. Chronique

Dissociation ( 2022 ) Petit phénomène outre-manche, en particulier du coté des caves londoniennes, le trio franco-anglais A VOID commence tout juste à faire parler de lui au sein de notre monarchie (présidentielle) à nous, ce malgré un EP et un album déjà pondus. Bien plus inspiré.e.s par le Grunge et le Punk US que par la Brit-Pop, Camille Alexander (guitare, chant), Aaron Hartmann (basse) et Marie Niemiec (batterie) prennent un malin plaisir à éclater les conventions, et Awkward And Devastated en 2018 le faisait nerveusement piger. Enfant de la pandémie Dissociation vient solidifier des intentions situées quelque part entre The Hole et Babes In Toyland, s’autorisant aussi à taper pertinemment dans le Metal.



Car derrière un vernis Pop relativement accessible se cache un monde de Rock libre, aventureux, dans lequel guitare, batterie et basse dansent, se cognent aux meubles, pètent quelques objets de valeur et s’en battent les ovaires. Le fun règne et le chant espiègle autant qu’impressionnant et déterminé de Camille supervise cette mise à sac, dégainant de la hurlante soudaine à la Julie Christmas et suggérant une forme de schizophrénie assumée. Confrontation des personnalités qui donne son nom à l’album et se vérifie à travers les 12 morceaux de verre brisé qui le composent, à commencer par les deux parties de Sad Events Reoccur balancées sur le coin de nos visages ébahis à peine la porte franchie. La subtile et percutante production de Jason Wilson (Senser, Reuben) prend également à la gorge sur le single Newspapers puis 5102, où l’on se mange une double-pédale et même du growl ponctuel, baignés dans le velours d’une voix claire toujours enveloppante et de chœurs à propos, brusquement frappés par la virulence criarde.



Ailleurs Sick As A Dog se gausse des traumatismes pour mieux les surmonter, jetant des pavés dans la mare mélancolique, à coups de souplesse rythmique et de guitare sautillante. Tandis que One Of A Kind aux faux airs de Nirvana expose un flow limpide gorgé de distorsion et mélodies douces-amères, le tubesque Stepping On Snails use le parquet flottant de manière frénétique et fait claquer ses grosses cordes sur les parois. L’énergie, la mélancolie tranchée de dérision permanente, l’aventure rythmique et la mélodie accidentée sont les principaux éléments qui font le sel de chaque titre, et chacun d’entre eux représente l’un des visages du trio, sans que celui-ci ne s’éparpille musicalement, conservant une écriture cohérente, mesurée mais fondamentalement keupon dans son exécution.



Un brin casse-gueule dans l’expression de ses personnalités mais sans jamais perdre l’équilibre, A VOID jongle avec aisance, s’affirme tranquillement, faisant la planche à la surface d’une nouvelle vague Grunge / Punk dont ce Dissociation est l’une des plus fières illustrations. Et paraît-il que leurs prestations en direct font déjà partie de la légende. A écouter : sans complexe. sans complexe.