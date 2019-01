Début 2015, alors que la neige blanche et épaisse sévissait dans nos froides contrées, sortait Beware the Sword You Cannot See, héritier de la succincte et honorable discographie du « club de gentlemens » : A Forest of Stars. Après trois albums outrageusement fouillés et alambiqués, le public était en droit de se demander par quel tour de passe-passe les britanniques arriveraient à insuffler une âme à une quatrième production sans en épuiser la recette.



Pour les retardataires ainsi que les nouveaux, la musique de A Forest of Stars se définit comme un mélange aux influences diverses, à base de Black Psyché pour l’essentiel, mais pourvu également d’une dose non-négligeable de folk, de voix féminines ou même d’instruments inhabituels au genre. Et justement, ce quatrième opus creuse encore la position prise par le groupe vis-à-vis de l’expérimentation et abreuve l’auditeur de nombreux passages chantés en voix claires et d’interludes mettant un point d’honneur aux délicates notes de flûtes et de violons. Les influences sont à chercher du côté de Shining pour le chant dérangé, frénétique et presque théâtral (Hive Mindless et Drawing Down the Rain), d’Emperor pour la sophistication musicale alliée à une certaine brutalité rugueuse, mais l’on serait également tenté de chercher du côté de groupes étrangers au Black Metal comme les londoniens de Pink Floyd pour leur côté très progressif et expérimental.



Dans ce théâtre de la folie et des angoisses, on retrouve des parties vocales bestiales et apeurées, presque possédées, et qui étonnamment entrent en osmose avec la douce et chaude voix féminine de la « Queen of Ghosts » Katheryne. Le très gracieux et envoûtant Part I: Mindslide, première partie du long morceau Pawn on The Universal Chessboard, est d’ailleurs uniquement dédié aux nappes de synthé et à la voix angélique de la chanteuse, offrant ainsi une bouffée d’air frais avant de replonger dans les obscurs méandres de la musique alambiquée des britanniques. Davantage immergé au cœur de l’expérimentation que ne pouvait l’être A Shadowplay for Yesterday, Beware the Sword You Cannot See se révèle un disque aux mille facettes, incomparable et immensément riche.



A Forest of Stars délivre avec ce quatrième album une majestueuse réponse à tous ceux qui résumeraient le Black Metal et la multitude de courants qu’il a engendrés à une musique d’illuminés misanthropes ou d’absurdes gueules peinturlurées. Le groupe anglais a vêtu son Beware The Sword You Cannot See des plus nobles patchworks sonores que l’on puisse imaginer, lui donnant ainsi cet écho grandiose et intellectuel et lui permettant de susciter des émotions aussi variées et changeantes que les notes qu’il évoque.



Attentivement