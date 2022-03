Biographie 49 Morphines est un groupe de Screamo originaire de Corée du Sud, composé de Lee Ilwoo (Jambinai), Sung Siyeong, Kim Hyeongsub, Park Jungjun et Ryu Myeonghun. Après une démo en 2003 et un EP l’année suivante, le premier et seul album du combo, Partial Eclipse, arrive en 2008, musicalement proche de Envy avec quelques influences Post-Rock. Il est réédité par Dog Knights Productions en 2022. Chronique 17 / 20

Partial Eclipse ( 2008 ) On connait le Screamo originaire d’Asie majoritairement au travers d’Envy. D’un côté parce que le groupe en est l’un des premiers à sortir du pays, mais aussi celui qui s’est le plus exporté depuis une dizaine d’années. Pourtant, certains disques de cette scène ont existé et que peu réussi à atteindre le vieux continent (on pensera par exemple à 1000 Travels of Jawarharlal). Dog Knights semble décidé à nous permettre de rattraper le temps perdu ici, avec ce Partial Eclipse de 49 Morphines, sorti initialement en 2008 en Corée du Sud.



Partial Eclipse s’ouvre sur un côté presque Post-Hardcore, un long moment de presque six minutes qui explose sur son dernier quart. Il n’en faut pas plus, 49 Morphines hurle dès « Running On Empty », évoquant tout autant Envy que Killie. Là ou le style s’oriente vers des morceaux courts, les Sud-Coréens semble préférer une moyenne de quatre minutes pour déployer tous leurs efforts, créer une richesse au sein d’un même titre (« God’s Betrayal »).



Rien ne semble vouloir arrêter le combo par moment, avec ces fins de compos qui montent en puissance (« Broken Fist ») quand elle ne complètent pas le titre précédent (le diptyque « Few Days Ago » / « Few Days Later »). Partial Eclipse n’est pas qu’une envolée directe et brutal, mais bien aussi des passages presque Hardcore (« The Final Note »). Entre folie, Post Rock et passages presque Noise, 49 Morphines s’accommode de plein de choses, du Screamo early-Envy sur certains passages aux effluves de Post Rock sur d’autres (ce « The Moonlight Dance », qui vire sur le Post Rock pour fans de GYBE!, utilisant le violon pour gonfler cette montée en puissance et peu surprenant quand l’on découvre que le guitariste de 49 Morphines joue aussi dans Jambinai).



Peu de choses à redire, même plus de 10 ans après. Le disque n’a pas pris une ride, que ce soit en termes de sonorités, puissance ou même production.

Une pépite, que Dog Knights a le mérite de ressortir. Il serait inconvenant de passer à côté si l’on aime le early-Envy, Killie ou le Screamo en général.