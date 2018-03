Samedi 10 mars 2018

Pas mal de changement de line-up chez Entrails (Death Metal - Suède) : Tommy Carlsson (Basse / Chant) et Martin Mikaelsson qui étaient là depuis 2016, quittent la formation pour se consacrer à leur famille et leur boulot. Pontus Samuelsson qui était à la guitare depuis 2014 s'occupera désormais de la basse et du chant. Freddy Ortscheid et Marcus Brorsson ont été recrutés respectivement à la batterie et à la guitare.