Snapcase a annoncé deux lives à New York en mai, les 11 et 12 mai à Saint Vitus et Brooklyn Bazaar.

Et si vous nous lisez depuis New York : Thursday a annoncé préparer deux concerts en décembre, un où le groupe jouera Full Collapse et un suivant avec War All The Time (mais le groupe fera aussi une tournée sur ces deux albums, aux USA uniquement pour le moment).F