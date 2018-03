Jeudi 08 mars 2018

Mike Noegraf vient de dévoiler la cover et la tracklist de son nouvel album No Time For Seasons. La release party aura lieu le 6 avril à Lyon (Le Groom) en format Full band (+ des shows de Gipsy Rufina, Roma Wreckman et Will Wood). Mais avant cela il part en tournée Italienne dès ce vendredi avec Yotam Ben Horin (One Week Records / Useless ID) 1ere date à Lyon ce vendredi, puis 8 jours en Italie.

01. Chapter

02. Time traveller

03. Legacy

04. Trap for memories

05. kicking the bucket

06. 17th

07. Ocean

08. Inertia

09. Mrs Rose

10. Heavy with secrets

11. Earthquake