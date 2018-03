Lundi 05 mars 2018

Si vous aimez la musique industrielle, vous savez que Chicago n'était pas la ville la moins importante du monde dans les années 80 et 90. Vous savez aussi à quel point le label Wax Trax a marqué cette époque. Et bien un documentaire vient de sortir, il a été diffusé aux Etats Unis et vous pouvez regarder le teaser ici même. Des interviews de Trent Reznor, Al Jourgensen, Ian MacKaye, Dave Grohl, KMFDM, Front 242 et bien d'autres sont présentes dans le film.