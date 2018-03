Dimanche 04 mars 2018

Le label Bitume sort coup sur coup une réédition de Test et le live S'écroule du groupe de Metal Alternatif Nippercreep. Test sort en version remixée et remastérisée à partir des enregistrements originaux avec une pochette refaite à neuf, le tout dans un ekopack. L'album live a été enregistré le 11 Mars 2012 pour fêter les 10 ans du groupe et est disponible en digisleeve.