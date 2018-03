Samedi 03 mars 2018

Toute la discographie de Rob Zombie va être rééditée en vinyle. Pour accompagner ces réeditions une box limitée à 1000 exemplaires va également sortir, pour une cornée (soit 420$) vous aurez donc : 15 vinyles (les albums + des lives, 11 albums), un masque façon Halloween des années 70, une clé USB en forme de robot avec tous les albums en fichier audio non compressé, 5 lithographies (dont une signée par Rob Zombie), de quoi habiller votre platine vinyle et finalement un linge pour essuyer vos vinyles. C'est à voir là, et pour vous délester de 420$ c'est ici.