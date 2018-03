Interview avec Blackout Problems (Pop Punk / Punk Rock Allemand) : "On entend peu parler de Punk Rock Allemand en ces pages, et pourtant il y a des artistes intéressants. De fait, on en profite pour échanger avec eux dès que l'occasion se présente [...]".

Le groupe sera en tournée en France avec Royal Republic :

04.03. Ramonville-St-Agne (F) - Le Bikini

05.03. Cognac (F) - West Rock

07.03. Marseille (F) - Espace Julien

08.03. Grenoble (F) - La Belle Electrique

09.03. Le Mans (F) - L’Oasis