The Jesus&Mary Chain (légendes du Shoegaze) seront en tournée en France à la fin du printemps :



- 31/05 - Bordeaux - Rock School Barbey - Event FB

- 01/06 - Nîmes - This Is Not A Love Song Festival

- 02/06 - Lille - Aéronef - Event FB

- 26/06 - Strasbourg - La Laiterie - Event FB

- 27/06 - Paris - Le Trianon - Event FB