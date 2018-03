Vendredi 02 mars 2018

Horse the Band serait en train de travailler sur un nouvel EP. Un peu à l'image des crowdfundings, il est possible de financer le disque. Là où ça se complique c'est que cela se fait via un mécanisme mélangeant cryptomonnaie et smart contract. En gros, les fonds ne seront débloqués qu'une fois certaines étapes franchies (par exemple, trois titres enregistrés). Plus de 10 000 $ ont ainsi déjà été récoltés. Les plus curieux trouveront des explications complètes ici. Pour les autres, espérons simplement que cela sera suffisamment incitatif pour voir le groupe enfin sortir quelque chose (on devrait peut-être suggérer l'idée aux gars de Tool, non ?)