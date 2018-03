Ce WE (dès ce soir en fait) a lieu un festival punk à Bordeaux (au VOID) nommé le Bordal Fest, 10 groupes sur deux jours :

Vendredi :

- Shut and Twist Again

- Piss Me Off

- Intenable

- MFCS

Samedi :

- Terror Shark

- Today They Are Older

- Time For Energy

- Corrput

- Vegan Piranha

- Smash IT

Plus d'infos sur Facebook ou leur site.