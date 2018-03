Jeudi 01 mars 2018

Taake annule sa tournée nord américaine, des groupes antifa ont appelé au boycott de la tournée et ont fait pression sur les organiseurs / public / ... Pour mémoire : on reproche au chanteur du groupe d'avoir joué en Allemagne avec une svatiska sur le torse il y a 11 ans de cela. Le groupe a depuis maintes fois expliqué cela (une provocation dans l'extrême) et indique qu'ils ne sont pas un groupe raciste et ne le seront jamais (et qu'ils ont par exemple déjà joué en Israël).