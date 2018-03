Jeudi 01 mars 2018 25 nouveaux noms dont Selah Sue, Agoria, Flavien Berger et Son Lux s’ajoutent au programme du Dour Festival. Détails. La 30ème édition du festival se déroulera du 11 au 15 juillet 2018.



Après The Chemical Brothers, Soulwax, Booba, Mura Masa, Tyler, the Creator, Nekfeu, alt-J, Paul Kalkbrenner et une petite centaine de noms déjà annoncés, voici une nouvelle salve d’artistes et de groupes qui viennent s’ajouter au line-up.



A commencer par notre compatriote Selah Sue, véritable porte-drapeau de notre scène à l’étranger et qui, pour son troisième passage à Dour, viendra ensorceler de sa voix soul inimitable les festivaliers en version acoustique! Grand moment en perspective dans la Petite Maison dans la Prairie !!!



Ce chapiteau dédié aux fans de musique indie est d’ailleurs le premier à être complet au niveau des noms annoncés cette année avec les Américains de Son Lux, une belle brochette d’artistes français comme Agoria, Flavien Berger, Pépite et Agar Agar, l’Italien Dj Tennis et le trio liégeois ULYSSE.



Dour est aussi et surtout un metteur en lumière de projets alternatifs et émergents. A commencer par les Belges ! Preuve en est avec run SOFA, groupe de Charleroi en plein boom ou avec d’autres projets noir-jaune-rouge comme l’Anversoise Blu Samu révélation de ce début d’année à la voix de velours ou le groupe gantois Hong Kong Dong.



Mais le festival accueille aussi comme à son habitude des projets en provenance des 4 coins du globe, comme le rappeur canadien Loud, le producteur berlinois d’origine israélienne Moscoman ainsi que les Hollandais Young Marco et Altin Gün.



L’électro colorée aura l’accent français avec Folamour, américain avec l’hypnotique Shigeto et suédois avec Kornél Kovács.



On termine enfin avec un concentré de ce que la jeunesse britannique a de meilleur à nous envoyer avec la grime de Preditah et Gaïka, le hip-hop mélancolique de scarlxrd, les mélodies pop de Rex Orange County et la fougue jazz de Vels Trio et Ezra Collective.