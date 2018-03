Jeudi 01 mars 2018

Chronique : And So I Watch You From Afar - The Endless Shimmering : "Encore un acte manqué de l’année 2017, la sortie du dernier album des Irlandais nordistes est passée furtivement sous notre nez, et il se trouve qu’on regrette quand même pas mal, tant ce groupe et ses intentions – bien qu’imparfaites ou incomplètes – ont toujours su comment toucher nos petits cœurs mous. [...]"