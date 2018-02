Mardi 27 février 2018

Young And In The Way a posté un message suite à une agression de violences sexuelles signalée envers un membre du groupe. Le groupe ne met pas en doute les paroles de la victime (et confirme la croire) mais indique qu'aucun membre du groupe n'est responsable du crime. En conséquence, le combo indique ne plus être chez Deathwish et ne plus donner de concerts.