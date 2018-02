Insanity Alert perd son bassiste : le groupe a annoncé sur FB il y a quelques jours que Zola Gorgon (aka Moisi) allait quitter le groupe et qu'ils sont donc à la recherche d'un remplaçant.

Plus réjouissant : leur premier album éponyme va être réédité chez Season of Myst le 23 mars prochain (préco). Pour la peine on vous met un petit extrait dans la suite avec Glorious Thrash.