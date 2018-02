Dead Cross passeront par chez nous prochainement :

03/06 Nîmes - This Is Not A Love Song

12/06 Luxembourg - Rockhal

17/06 Paris - Download Festival

19/06 Lausanne - Les Docks

20/06 Cognac - Westrock

23/06 Clisson - Hellfest

24/06 Dessel - Graspop

08/07 Belfort - Eurockéennes

12/07 Dour - Festival