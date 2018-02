Pour fêter les 1 an de la sortie de leur 1er Ep How Desperate are you?, Duck Tape (Alt-Rock-Grunge-Fr) fait une tournée de 10 dates Françaises, listées ci-dessous :

15.03 - Rockstore - Montpellier w/ The Limiñanas

16.03 - Le Rex de Toulouse w/ Hangman's chair

17.03 - Le Circus - Capbreton

18.03 - Dirty Cave - Panazol

19.03 - Le Cluricaume - Poitiers

20.03 - Olympic Café - Paris

21.03 - Mc Daid's - Le Havre

22.03 - Bar'Hic - Rennes

23.03 - La Scène Michelet - Nantes

24.03 - Le cosmopolis - Bordeaux

12.04 - Le Cabaret Pop - Gap

13.04 - L'indus - St Julien De Civry

14.04 - Le Farmer - Lyon