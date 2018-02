Jeudi 22 février 2018

Le jeu vidéo Double Kick Heroes va arriver en early access le 11 avril prochain. Et pourquoi on vous en parle ? Déjà car la bande son est METAL, ensuite car c'est un jeu de rythme (donc vous devez suivre la bande son), et grâce à vos talents musicaux vous dézinguer du streum grâce à un groupe metal qui blast depuis une voiture (forcément sur l'autoroute de l'enfer). Une vidéo de présentation est à voir ici, sinon le lien steam (et on devrait pouvoir y jouer avec sa propre musique, épilepsie assurée pour les fans de Converge ou Origin). Et à noter : c'est français.