Vendredi 23 février 2018 À l’occasion de la première tournée européenne de Redsphere, groupe de thrash metal néo-calédonien, un reportage a été réalisé par Raphaëlle Pérez. Tourné à Berlin et à Dresde, il raconte les deux dernières dates du tour, les 6 et 7 octobre. Un groupe de thrash néo-calédonien, Redsphere, a réalisé sa première tournée avec un des créateurs du death metal, Master. Le End of the World tour a pris place en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas en octobre dernier. Cinq groupes, entre trash et death metal, ont répondu à l'appel du label indépendant M&O Music. Petite plongée dans les deux dernières dates de la tournée, avec nos métalleux du Pacifique Sud.



Remerciements de Raphaëlle Pérez : Merci à Adrien Labit - Bruno Fontebasso - Clément Bouchet - Gaëtan Sartre - Mickaël Robert - Alexandre Verdier - Steffen Stapler - Locke Müller - Leave Scars - Grimgod - Discreation - Master - M&O Music Vidéo liée Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►