Mercredi 21 février 2018

Mø, Goldlink, Caballero&JeanJass, The Black Madonna, Mr. Oizo et 22 autres nouveaux noms s’ajoutent au programme du Dour Festival. Le communiqué se lit dans la suite et on y retrouve Kadavar, Pallbearer, Eyehategod et Chelsea Wolfe.

La 30ème édition du festival se déroulera du 11 au 15 juillet 2018.

Après The Chemical Brothers, Soulwax, Booba, Mura Masa, Tyler, the Creator, alt-J, Paul Kalkbrenner et une soixantaine de noms déjà annoncés, voici une nouvelle salve d’artistes et de groupes qui viennent s’ajouter au line-up.



À commencer par la chanteuse danoise Mø, véritable boule d’énergie pop, qui rejoint sur l’affiche le producteur Diplo avec qui elle a déjà collaboré plusieurs fois sur des hits planétaires comme “Get It Right” ou “Lean On”. Scandinavie toujours avec les Suédois de Little Dragon qui viendront éclabousser la plaine de leur indie pop vaporeuse. Les Belges de Juicy et FùGù Mango apporteront tous 2 leur fraîcheur et leur énergie tout comme les 2 groupes français Bagarre et L’Impératrice.



En hip-hop, Dour continue son rôle de défricheur de talents avec 2 nouveaux rappeurs américains qui montent en la personne de GOLDLINK et 070 Shake petites perles à découvrir absolument. Tout comme l’Indonésien Rich Brian déjà bien intronisé dans le rap game US. Côté belge, la joie de voir revenir les fidèles Caballero&JeanJass ainsi que Swing, le MC qui monte et qui, échappé de L’Or du Commun, viendra présenter son projet solo.



En électro, une des reines de la nuit, Paula Temple viendra en b2b avec l’Anglaise Rebekah. Au programme également l’Américaine The Black Madonna de retour après une prestation dantesque l’an dernier, le chouchou des festivaliers Mr. Oizo et ses sets déjantés pour la première fois sur la Red Bull Elektropedia Balzaal ainsi que l’électro sombre de son compatriote français Umwelt. Les Italiens de Mind Against ainsi que le duo suisse Adriatique complètent le tableau.



La scène rock dur prend tout doucement forme avec l’arrivée du trio allemand Kadavar, des 2 groupes américains Pallbearer et Eyehategod, de la prêtresse gothique californienne Chelsea Wolfe et enfin du post-punk lumineux des Canadiens de Preoccupations.



Pour terminer, la scène dub voit lui aussi son contingent d’artistes arriver petit à petit avec un mix entre les légendes que sont U-Roy&Mad Professor, Ken Boothe et Channel One. Egalement de la partie : Biga*Ranx et la pétillante Hollie Cook.