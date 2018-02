Mercredi 21 février 2018

Le 26 mai, c'est le Post In Paris 2018 avec, au programme, Mutiny on the Bounty (Math Rock / Post Rock, Luxembourg), Lost in Kiev (Post Rock / Post Metal, Paris), Nesseria, qui interprétera en intégralité Cette Érosion de Nous-Mêmes (Post Hardcore / Screamo, Orléans), GrimLake (Post Rock, Paris), Steve Strong (Experimental / Post Rock / Math Rock One Man Band, Plymouth, UK), Treha Sektori (Dark Ambient / Drone, Paris), Montagne (Atmospheric Post Metal / Postcore, Paris) et Dragunov (Sovietic Instrumental Post Metal, Paris). Toutes les infos sur l'event FB.