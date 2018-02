Mardi 20 février 2018 Abduction (Black / Death Metal - Paris) sortira son second effort, A l’Heure Du Crépuscule, en mars chez Finisterian Dead End. Voici la pochette et la tracklist.

01. Sous Les Cendres Et La Pierre

02. Les Visiteurs Du Soir

03. A L’Heure Du Crépuscule

04. Souvenir De Lierre

05. La Grande Illusion

06. Les Ailes Du Temps



