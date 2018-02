Lundi 19 février 2018

Des nouvelles de Tool! Maynard James Keenan a (une fois encore) utilisé Tweeter pour parler de l'avancement de l'arlésienne et a déclaré que les compositions et les paroles étaient bouclées. Sauf pour un morceau. Pas d'enregistrement de prévu. Les tweets sont à lire ici et on vous conseille de jeter un oeil aux hashtags pour une fois.