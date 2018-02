Lundi 19 février 2018

Pour ceux que ça intéresse, Discogs a annoncé que 7,949,932 disques vinyls avaient été vendus via son market place (oui c'est précis) ce qui correspond à une hausse d'environ 19% comparée à l'année 2016. Les CD's culminent à un peu moins de 2 millions d'unités vendus via le même site. Et pour en finir avec les chiffres, sachez que le disque le plus cher vendu sur le site en 2017 était un 7" promo des Beatles qui est parti pour... 14 757 dollars.