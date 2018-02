Dimanche 18 février 2018 Visiblement, le label Halo Of Flies jetterait l'éponge fin d'année, après avoir assuré ses 4 dernières sorties. Pour rappel, le label a sorti des LPs de Morrow, Rorcal, Syndromes, Svalbard, Svffer, ... Le sobre message en commentaires. Rumo(u)rs are true. If you email me about a record, or message me(god don't!) about a record, I'll tell you one thing. I'm done in 2018. Fuck records, fuck it all. 4 More to go. Partager : Laisser un commentaire Pour déposer un commentaire vous devez être connecté. Vous pouvez vous connecter ou créer un compte Commentaires Pas de commentaire pour le moment ◄ 1 ►