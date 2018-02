Vendredi 16 février 2018

Moins de 2 ans après Un Homme Régit les Ombres, leur 1er album, les Corbins d'Abduction viennent de révéler leur nouvel album qui sortira au mois de Mars : A l'Heure du Crépuscule, sera distribué, en version collector digipack 3 volets et livret 24 pages via Finisterian Dead End, Season of Mist et Code 7 et via toutes les plateformes digitales.