Collapse, groupe grenoblois de post-rock, vient de dévoiler sa nouvelle vidéo reherseal de "Closer to the end" morceau de leur dernier album The sleep in me. Ils seront également en tournée durant la première moitié de 2018 :

21/02/2018 : Café Tannerie, Bourg en Bresse (01)

22/02/2018 : Rock'N'Eat, Lyon (69)

23/02/2018 : Les passagers du Zinc, Besançon (25)

24/02/2018 : Café Français, Vesoul (70)

08/03/2018 : La Voûte, Bordeaux (33)

09/03/2018 : L'Acoustic Bar, Montauban, (82)

10/03/2018 : La Cave à Rock, Toulouse (31)

20/04/2018 : L'Electrode, Miramas (13140)

21/04/2018 : Le Jas Rod, Fréjus (83170

19/05/2018 : Festival Les Pieds dans l'plat, Saint Jean En Royans (26190)