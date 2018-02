Mercredi 14 février 2018

Bruce Cobitt (Warbeast / Rigor Mortis), après avoir indiqué qu'il ne lui restait plus qu'un an à vivre (à cause d'un cancer) a fait une mise à jour, ses médecins lui ont trouvé un traitement alternatif qui pourrait changer quelque chose (sans garantie évidemment). Après un post très sombre fin 2017 voilà un peu d'espoir pour lui.