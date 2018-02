Jeudi 15 février 2018

Le 24 mars, c'est le Day Of Hardcore 2018 avec Deez Nuts (Australie - Hardcore), Nasty (BE- Hardcore Beatdown), Trash Talk, Capsize (U.S.A. - Post Hardcore), In Other Climes (FR - Thrash Hardcore), Brutality Will Prevail, Boundaries (Canada - Punk Hardcore) et Hard Mind. Cela se passe à La Nef (rue Louis Pergaud, 16000 Angoulême) et toutes les infos sont sur l'event FB.