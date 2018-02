Mardi 13 février 2018 Vyre (Avant Garde Metal - Allemagne) sortira son troisième album, Weltformel, le 20 avril via Supreme Chaos Records. Voici la pochette et la tracklist. Les deux précédents albums sont en écoute sur bandcamp.

01. Alles Auf Ende

02. Shadow Biosphere

03. Life Decoded

04. Tardigrade Empire

05. The Hitch (We Are Not Small)

06. We Are The Endless Black

07. Away Team Alpha



